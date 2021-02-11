События

13:58 11.02.2021

Премьер Польши настаивает на прекращении проекта "Северный поток 2"

1 мин читать
Премьер Польши настаивает на прекращении проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.

По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".

Теги: #северный_поток_2 #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

13:26 01.02.2021
Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры

Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры

11:01 01.02.2021
МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

18:40 29.01.2021
Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

20:10 27.01.2021
Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

10:48 26.01.2021
Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

13:45 25.01.2021
Берлин не видит прямой связи между темой "Северного потока 2" и ситуацией вокруг Навального

Берлин не видит прямой связи между темой "Северного потока 2" и ситуацией вокруг Навального

13:36 22.01.2021
Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

13:49 21.01.2021
Меркель: Берлин будет обсуждать "Северный поток 2" с новой администрацией США

Меркель: Берлин будет обсуждать "Северный поток 2" с новой администрацией США

18:30 19.01.2021
Zurich отказалась от страхования проекта "Северный поток-2" из-за санкций

Zurich отказалась от страхования проекта "Северный поток-2" из-за санкций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

Власти Киева готовят апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

Европарламент указал Украине на необходимость завершить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Совбез ООН проведет заседание в связи с годовщиной подписания Минских соглашений

Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

Wizz Air в связи с открытием новой базы в июне запускает рейсы Бургас - Киев - Бургас

Украина 2-3 марта ждет с визитом президента Европейского совета

Украинцы в ближайшее время могут вылететь из Израиля рейсами авиакомпании Israir

Меркель в связи с продлением локдауна призывает немцев к терпению

Посол Британии призвала РФ освободить крымского татарина Куку и всех украинских политзаключенных

Власти Киева готовят апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА