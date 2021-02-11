Премьер Польши настаивает на прекращении проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.

По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".