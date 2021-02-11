Украинцы в ближайшее время могут вылететь из Израиля рейсами авиакомпании Israir

Авиакомпания Israir (Тель-Авив) выполняет нерегулярные рейсы из аэропорта им.Бен-Гуриона, которыми можно вылететь из Тель-Авива для возвращения через третьи страны в Украину, сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.

По данным посольства, на сегодня у Israir запланированы рейсы в г.Франкфурт-на-Майне (Германия). На 12 февраля планируется рейс в Кишинев (Молдова), а на 18 февраля – в Варшаву (Польша).

В сообщении отмечается, что начиная с 10 февраля для выезда из Израиля отменено требование обязательного наличия у иностранцев, в том числе граждан Украины, спецразрешения комиссии по исключениям.

В то же время, чтобы выехать из Израиля, пассажирам необходимо за 24 часа до полета подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья на правительственном сайте (www.gov.il), иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до вылета.

Согласно решению правительства Израиля, до 20 февраля продолжают действовать ограничения на работу всех пунктов пропуска через госграницу страны (в том числе международный аэропорт им.Бен-Гуриона, а также все наземные пункты пересечения). Данное решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также мерами, что внедряются властями Израиля с целью противодействия распространению коронавируса.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует выполнить специальный рейс в Израиль 14-15 февраля для возвращения украинцев.

Авиаперевозчик уже сделал запрос к правительству Израиля на получение необходимых разрешений и рассчитывает на положительное решение в ближайшее время. МАУ планирует выполнить рейс Киев - Тель-Авив 14 февраля, с вылетом в 20:00 по киевскому времени и, соответственно, вылететь обратно из Тель-Авива 15 февраля в 00:10 по местному времени.