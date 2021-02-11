Меркель в связи с продлением локдауна призывает немцев к терпению

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг призвала немцев проявить терпение в связи с продлением локдауна минимум до 7 марта и пообещала, что ограничения не будут действовать дольше, чем того требует ситуация, передают европейские СМИ.

"Я знаю, насколько большую цену мы вынуждены заплатить за то, чего мы достигли в борьбе против вируса", - заявила она, обращаясь к депутатам Бундестага.

Меркель отметила, что продление коронавирусных ограничений необходимо, чтобы избежать третьей волны в связи с распространением новых штаммов COVID-19.

Канцлер сказала, что понимает чувства многих людей, которые ощущают себя одинокими из-за ограничений и беспокоятся о своем достатке и будущем. По ее словам, ограничения "не буду действовать дольше, чем это необходимо".

Накануне Меркель сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.

В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,3 млн случаев заражения COVID-19, скончались среди них 63,6 тыс. человек.