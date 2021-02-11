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13:15 11.02.2021

Посол Британии призвала РФ освободить крымского татарина Куку и всех украинских политзаключенных

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала российскую сторону освободить гражданина Украины, крымчанина Эмира-Усейна Куку, который пять лет продолжает находиться в заключении.

"Господин Куку - один из по меньшей мере 109 украинских политзаключенных, несправедливо заключенных Россией. Как и многие другие, он содержится в нечеловеческих условиях и ему отказывают в предоставлении медицинской помощи. Так не может продолжаться. Я призываю Россию немедленно освободить Куку и всех украинских политзаключенных", - написала Симмонс в Twitter в четверг.

Освободить Куку также призвала член британского парламента Венди Мортон. "Мрачная веха сегодня: крымскотатарский защитник прав человека Эмир-Усейн Куку отмечает 5-летие заключения в России после его политически мотивированного ареста в Крыму. Россия должна прекратить преследование крымских татар и немедленно освободить Куку", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране". Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

 

Теги: #великобритания #призыв
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