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13:08 11.02.2021

Аваков: некрасиво получилось, что зарплата сотрудников БЭБ в три раза больше, чем у пограничников и полицейских

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Аваков: некрасиво получилось, что зарплата сотрудников БЭБ в три раза больше, чем у пограничников и полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков просит профильный комитет Верховной Рады обратить внимание на то, что зарплата сотрудников МВД в три раза ниже, чем та, которую законодатели прописали для сотрудников новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать", - сказал Аваков в четверг в ходе расширенной коллегии МВД, обращаясь к главе профильного комитета Верховной Рады Денису Монастырскому.

На эту реплику Монастырский сыронизировал: "Это вопрос создания новых органов. Давайте посмотрим на НАБУ, ГБР, тут разве что вопрос пересоздать еще раз органы полиции".

Глава МВД выразил обеспокоенность тем, что в связи с такой ситуацией "кто-то будет работать, а кто-то будет получать зарплату".

На это Монастырский сказал: "Вопрос лучших оперативников и перетекания следователей, конечно, очень острый, я думаю, мы вместе над этим поработаем".

Теги: #бэб #зарплаты #аваков
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