В Украине похолодает, продолжатся снегопады

В ближайшие сутки, 12 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия: в большинстве областей снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег, температура в течение суток 6-11° мороза, в западных областях до 14°, в Карпатах около 20° мороза.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура в течение суток 1-6° мороза.

В восточных и юго-восточных областях дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем 1-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер в стране преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве в субботу ожидаются сложные погодные условия: ночью значительный, днем умеренный снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 9-11° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,1 градусов тепла в 1995 году, а самая низкая – на отметке 27,4 градусов мороза в 1929 году.

В субботу, 13 февраля, в Украине ожидается небольшой снег, ночью в северных областях умеренный, местами значительный снег, метель. Лишь на юге и юго-востоке страны - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза, в северных, Полтавской и Харьковской областях - до 13° мороза. На Закарпатье, в восточных, Запорожской и Херсонской областях ночью 7-12°, днем 2-7° мороза. В Крыму ночью - 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве в ночь на воскресенье умеренный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 10-12° мороза.