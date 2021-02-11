"Евросолидарность", ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, после введения санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", партию "Европейская солидарность" поддержали бы 18,1% украинцев, которые определились с выбором, а "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 16,8%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-7 февраля.

По данным исследования, сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Больше всего голосов получила бы партия "Евросолидарность", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором; за партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%; за партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%; партию "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

Далее идут партия "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Немного ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%).

Отмечается, что по сравнению с 22 январем изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди определившихся). В случае "Евросолидарности" рейтинг изменился на + 0,6% всех респондентов и + 2,8% среди тех, кто определился, но формально это изменение в пределах погрешности.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.