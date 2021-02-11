Аваков: авиация МВД будет задействована в системе здравоохранения для эвакуации и трансплантологии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в текущем году авиация МВД будет активно задействована для системы здравоохранения для оказания экстренной медицинской помощи в регионах.

"Мы продолжаем развивать единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты… В планах на этот год получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД", - сказал Аваков в четверг в ходе расширенной коллегии МВД.

Он добавил: "В этом году вместе с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень предоставления экстренной медицинской помощи в регионах, как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, которые будут угрожать их жизни и здоровью".

"Наконец-то мы сможем представить, что такое санавиация не по названию, а в действительности", - подчеркнул глава МВД.

Также министр сообщил, что МВД планирует реформирование гидрометеослужбы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при участии мировых экспертов в этой сфере.

"Это предоставит возможность раннего выявления, прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов… Наша цель – модернизация гидрометеорологических систем, которые сейчас находятся на уровне 70-х годов прошлого века", - сказал Аваков.