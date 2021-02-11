События

12:35 11.02.2021

Аваков: авиация МВД будет задействована в системе здравоохранения для эвакуации и трансплантологии

1 мин читать
Аваков: авиация МВД будет задействована в системе здравоохранения для эвакуации и трансплантологии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в текущем году авиация МВД будет активно задействована для системы здравоохранения для оказания экстренной медицинской помощи в регионах.

"Мы продолжаем развивать единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты… В планах на этот год получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД", - сказал Аваков в четверг в ходе расширенной коллегии МВД.

Он добавил: "В этом году вместе с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень предоставления экстренной медицинской помощи в регионах, как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, которые будут угрожать их жизни и здоровью".

"Наконец-то мы сможем представить, что такое санавиация не по названию, а в действительности", - подчеркнул глава МВД.

Также министр сообщил, что МВД планирует реформирование гидрометеослужбы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при участии мировых экспертов в этой сфере.

"Это предоставит возможность раннего выявления, прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов… Наша цель – модернизация гидрометеорологических систем, которые сейчас находятся на уровне 70-х годов прошлого века", - сказал Аваков.

 

Теги: #авиация #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 04.02.2021
В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

16:57 04.02.2021
Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

22:29 03.02.2021
Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

18:17 03.02.2021
МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

17:18 02.02.2021
Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

19:21 21.01.2021
Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

12:02 20.01.2021
Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

16:53 12.01.2021
В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

18:06 05.01.2021
Правительство изменило размеры минимальных страховых сумм за причиненный в гражданской авиации вред

Правительство изменило размеры минимальных страховых сумм за причиненный в гражданской авиации вред

16:37 05.01.2021
На Харьковщине усилят работу по внедрению первой мотивационной программы МВД для полицейских и спасателей - Аваков

На Харьковщине усилят работу по внедрению первой мотивационной программы МВД для полицейских и спасателей - Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент указал Украине на необходимость завершить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет обратится к правительству для передачи Гостиного двора в собственность города

Европарламент указал Украине на необходимость завершить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

Посол ЕС: Реформа судебной системы в Украине давно назрела

Нацполиция первой среди правоохранителей адаптировалась к новому административно-территориальному устройству

Более 40% украинцев поддерживают решение о санкциях в отношении трех телеканалов - КМИС

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 7,5% населения

Зеленский и послы G7 отправились на Донбасс

Украина передала Грузии ноту в связи с задержанием одесских яхтсменов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА