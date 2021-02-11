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12:14 11.02.2021

Нацполиция первой среди правоохранителей адаптировалась к новому административно-территориальному устройству

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Нацполиция первой среди правоохранителей адаптировалась к новому административно-территориальному устройству

Национальная полиция Украины переформатировала свои территориальные подразделения согласно новому административно-территориальному устройству с учетом численности населения и нагрузки на полицейских.

"Следующим этапом нашей глобальной реформы является внедрение новой модели организации деятельности Национальной полиции. Детально новую структуру полиции, которую мы сегодня впервые представляем, представит глава Нацполиции", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в четверг в ходе расширенной коллегии МВД.

Глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что потребность ввести коррективы в деятельность полиции возникла с учетом нового административно-территориального устройства. По его словам, это было сделано для того, чтобы адаптировать размещение подразделений полиции к новым районам и полицейским оперативнее реагировать на вызовы.

Клименко отметил, что при разработке новой структуры полиции учитывались нюансы несения службы, а также местности.

Он напомнил, что в результате административно-территориальной реформы на замену 490 районам созданы 119.

"И таким образом у нас появилось 132 районных подразделения полиции – управления и отделы", - сказал глава Нацполиции.

По его словам, не все небольшие подразделения требуют в своей структуре уголовную полицию и следствие, поэтому нецелесообразно сохранять эти блоки в небольших подразделениях.

"Поэтому мы поделили отделения на два типа: одни будут со следствием и уголовным розыском, в других остаются только дознание и превентивные службы", - пояснил Клименко.

Он отметил: "Раньше все территориальные подразделения были отдельными – автономными структурными единицами… Теперь основным осталось районное подразделение, а все другие структурные единицы в его подчинении".

То есть, как пояснил глава Нацполиции, руководитель районного подразделения сможет самостоятельно определяться с локацией нарядов в зависимости от оперативной необходимости.

Также Клименко рассказал, что руководителю районного управления или отдела напрямую теперь подчиняются полицейские офицеры громады. Он напомнил, что в Украине создано 1470 объединенных территориальных громад, и в каждой будет минимум по одному полицейскому офицеру громады.

Резюмируя суть обновленной структуры полиции, глава Нацполиции развенчал несколько мифов, которые осуждаются в соцсетях: "Количество территориальных подразделений полиции не уменьшится, их так и остается 646".

Он отметил, что если добавить к ним полицейские станции, которых насчитывается 500, то можно говорить об увеличении полицейского присутствия, и по-прежнему остаются 26 областных главных управлений Нацполиции.

Также Клименко добавил, что не соответствует действительности информация о планируемых сокращениях личного состава.

"Мы сократили более 1000 руководителей, и эти должности передали в те службы, которые чаще всего коммуницируют с населением", - подчеркнул глава Нацполиции.

Теги: #админреформа #нацполиция #реструктуризация
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