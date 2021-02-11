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11:52 11.02.2021

Более 40% украинцев поддерживают решение о санкциях в отношении трех телеканалов - КМИС

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Более 40% украинцев поддерживают решение о санкциях в отношении трех телеканалов - КМИС

43% украинцев поддерживают указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) касательно санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 7 февраля.

Согласно данным исследования, отвечая на вопрос, поддерживаете ли вы решение президента и Совета национальной безопасности и обороны о запрете трансляции трех телеканалов, 43% ответили, что поддерживают, не поддерживают - 40,3% опрошенных. Так, на западе и в центре больше тех, кто поддерживает решение, а на юге, востоке и Донбассе больше тех, кто не поддерживает решение.

Больше всего поддерживают избиратели "Евросолидарности", "Слуги народа" и "Силы и чести", меньше всего – "ОПЗЖ". Избиратели "Батькивщины" имеют смешанные мысли.

При этом 34,6% респондентов считают запрет необходимым шагом для защиты государства, в то время как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным, который приводит к ограничениям прав человека. На западе и в центре относительно преобладает поддержка, на юге, востоке и Донбассе больше тех, кто считает такой шаг ошибкой.

Так, больше всего поддерживают запрет телеканалов избиратели "Евросолидарности" и "Силы и чести". Среди избирателей "Слуги народа" 47,3% поддерживают такой шаг, а 32,6% считают ошибкой. Среди избирателей "Батькивщины" 38,8% поддерживают такой шаг, а 32,8% считают ошибкой. В то же время, среди избирателей "ОПЗЖ" 79,7% считают шаг ошибкой, а 5% поддерживают.

Вместе с тем, среди тех, кто имеет "неопределенную позицию", 36% считают шаг ошибкой, а 26,2% поддерживают.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В рамках опроса проводился эксперимент, согласно которому половине случайно отобранных респондентов ставился один вопрос, второй половине - второй вопрос. На каждый вопрос в результате отвечали около 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #телеканалы #санкции #кмис #опрос
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