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11:30 11.02.2021

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

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На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

В четверг утром в зоне проведения операции Объединенных сил Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"11 февраля около 9:30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая ноту в СММ ОБСЕ.

 

Теги: #гибель #оос #военный
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