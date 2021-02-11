На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

В четверг утром в зоне проведения операции Объединенных сил Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"11 февраля около 9:30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая ноту в СММ ОБСЕ.