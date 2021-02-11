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09:55 11.02.2021

Депутаты предлагают приостановить аккредитацию журналистов и операторов трех телеканалов

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Депутаты предлагают приостановить аккредитацию журналистов и операторов трех телеканалов

Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Карточка документа №5057 появилась на сайте парламента. Текст постановления пока не обнародован.

Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла о намерении инициировать принятие постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации в парламенте сотрудников телеканалов, к которым применены санкции.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Теги: #телеканалы #журналисты #санкции #аккредитация
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