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09:35 11.02.2021

"Киевстар" передал больницам 55 кислородных концентраторов

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"Киевстар" передал больницам 55 кислородных концентраторов

Оператор мобильной связи "Киевстар" передал 55 кислородных концентраторов в 12 больниц Киева и Киевской области, Черкасс, Черновцов, Винницкой, Полтавской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей. 

Согласно пресс-релизу оператора, кислородные концентраторы "Биомед" JAY-10 от "Киевстара" получили Калиновская центральная районная больница, Специализированная медико-санитарная часть г.Нетешин, Белоцерковская городская больница №3, Киевская городская клиническая больница №4, Ирпенская центральная городская больница, Каменская городская больница №7, Полтавская 3-я городская клиническая больница, Лохвицкая районная больница, Черкасская центральная районная больница, Гайворонская центральная районная больница, Черновицкая областная клиническая больница, а также Новопсковское территориальное медицинское объединение.

"Крупный бизнес помогает обществу побороть пандемию коронавируса. Я рад, что мы продолжаем заниматься предоставлением необходимого оборудования для борьбы с пандемией", – цитируется в сообщении президент "Киевстара" Александр Комаров.

Он также напомнил, что в 2020 году "Киевстар" передал 10 аппаратов искусственной вентиляции легких Savina 300 Select с расходными материалами к ним, 20 мониторов пациента Vista 120 и 6851 многоразовый защитный костюм для медицинских работников в 30 опорных больниц.

Проект осуществляется в партнерстве с БФ "Твоя опора", который провел мониторинг медицинских учреждений, принимающих больных коронавирусом.

В сообщении также подчеркивается, что благотворительные организации, с которыми сотрудничает "Киевстар", прошли тщательные проверки на международном уровне материнской группы Veon относительно этичности ведения своей деятельности.

Как сообщалось, за время карантина "Киевстар" предоставил помощь бонусами на счет для почти 70 тыс. медиков, на три летних месяца им был предоставлен доступ к безлимитному интернету. Общая сумма поддержки, выделенная оператором, составила приблизительно 80 млн грн.

 

Теги: #киевстар #больницы #концентратор
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