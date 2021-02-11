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09:28 11.02.2021

В ФРГ выявили более 10 тыс. новых заражений COVID-19 за сутки

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В ФРГ выявили более 10 тыс. новых заражений COVID-19 за сутки

В Германии, где накануне власти сообщили о продлении локдауна до начала марта, за последние 24 часа выявили более 10,2 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19, передают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Кроме того, 666 человек с коронавирусом за сутки скончались.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,3 млн случаев заражения COVID-19, скончались среди них 63,6 тыс. человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель 10 февраля сообщила о продлении до 7 марта режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.

В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов (кроме продуктовых), спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.

Теги: #коронавирус #фрг
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