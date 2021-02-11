В Украине за сутки 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 568 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 039 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 568 человек, умерло 124 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 784 человека; летальных случаев - 124; выздоровело – 6 568 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 10 февраля сообщалось о 3 409 новых случаях инфицирования COVID-19, 9 февраля были зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось в 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксированы 4 923 новых случая COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 258 094 человека, 24 058 человек - умерли, выздоровели – 1 098 944 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г.. Киев (335).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/