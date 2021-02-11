Вследствие непогоды остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 11 февраля, остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 11 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 12 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 10 и Черновицкая - 2", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.