События

07:49 11.02.2021

Вследствие непогоды остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

1 мин читать
Вследствие непогоды остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 11 февраля, остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 11 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 12 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 10 и Черновицкая - 2", –  говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

Теги: #непогода #украина #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:35 11.02.2021
В Украине за сутки 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 568 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 568 человек – Степанов

07:35 11.02.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим тишины за сутки, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим тишины за сутки, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

06:49 11.02.2021
Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

21:56 10.02.2021
"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

21:51 10.02.2021
Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

21:36 10.02.2021
ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

19:48 10.02.2021
Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

19:02 10.02.2021
Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

18:52 10.02.2021
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

18:22 10.02.2021
Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В ФРГ выявили более 10 тыс. новых заражений COVID-19 за сутки

В Малайзии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранцев

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

Эксперты ВОЗ не исключили, что коронавирус появился в Китае раньше, чем о нем было официально объявлено – СМИ

Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – Госдеп

В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

МАГАТЭ подтверждает, что в Иране начато производство металлического урана

Локдаун в Германии продлевается до 7 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА