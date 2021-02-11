События

06:49 11.02.2021

Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

1 мин читать
Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

В Киеве заработало мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов, рассказал генеральный директор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Личным кабинетом на сайте "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) пользуются более 700 000 киевлян. И поскольку потребители требуют от нас новых технических решений и более удобных инструментов, сегодня мы представляем мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг", - отметил Щербина.

Для использования мобильного приложения его необходимо загрузить с App store. Введя личные данные и после успешной регистрации здесь необходимо добавить объект (квартиру). Ежемесячно за выбранным объектом будут поступать электронные счета, которые можно оплатить через несколько минут.

"Пользователи приложения могут рассчитаться за потребленные жилищно-коммунальные услуги без комиссии карточкой киевлянина", - подытожил Щербина.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/dlya_kiyan_prezentuvali_mobilniy_dodatok_dlya_oplati_zhitlovo-komunalnikh_poslug_ta_peredachi_pokazan_lichilnikiv/

Теги: #киев #кгга #украина #приложение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 11.02.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

21:56 10.02.2021
"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

21:51 10.02.2021
Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

21:36 10.02.2021
ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

20:15 10.02.2021
На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

19:48 10.02.2021
Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

19:02 10.02.2021
Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

18:52 10.02.2021
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

18:22 10.02.2021
Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

16:58 10.02.2021
Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

Эксперты ВОЗ не исключили, что коронавирус появился в Китае раньше, чем о нем было официально объявлено – СМИ

Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – госдеп4

В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

МАГАТЭ подтверждает, что в Иране начато производство металлического урана

Локдаун в Германии продлевается до 7 марта

Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов

Демократы в Сенате США второй день подряд приводят аргументы за импичмент Трампу

Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА