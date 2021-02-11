Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

В Киеве заработало мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов, рассказал генеральный директор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Личным кабинетом на сайте "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) пользуются более 700 000 киевлян. И поскольку потребители требуют от нас новых технических решений и более удобных инструментов, сегодня мы представляем мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг", - отметил Щербина.

Для использования мобильного приложения его необходимо загрузить с App store. Введя личные данные и после успешной регистрации здесь необходимо добавить объект (квартиру). Ежемесячно за выбранным объектом будут поступать электронные счета, которые можно оплатить через несколько минут.

"Пользователи приложения могут рассчитаться за потребленные жилищно-коммунальные услуги без комиссии карточкой киевлянина", - подытожил Щербина.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/dlya_kiyan_prezentuvali_mobilniy_dodatok_dlya_oplati_zhitlovo-komunalnikh_poslug_ta_peredachi_pokazan_lichilnikiv/