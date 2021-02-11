Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

Люди, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, больше не нуждаются в карантине после контакта с кем-то, зараженным коронавирусом, объявили в среду Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Полностью вакцинированные лица, соответствующие критериям, больше не будут обязаны проходить карантин после контакта с кем-либо с COVID-19, " - говорится в рекомендациях CDC.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 471 тыс. заразившихся умерли.