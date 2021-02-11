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05:32 11.02.2021

Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

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Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Байден также "подтвердил свои приоритеты в области защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Кроме того, Байден сказал, что в сферу его обязательств входит "проведение практических, ориентированные на результат мероприятий, когда это касается интересов американского народа и союзников США".

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и общих проблемах глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения ядерного оружия, сообщил Белый дом.

 

Теги: #сша #китай #лидеры #беседа
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