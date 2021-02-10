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23:27 10.02.2021

В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

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В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

В структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

Президент пояснил, что группа займется проработкой стратегии и оперативных концепций, технологическими вопросами и расстановкой сил в отношении Китая. Он отметил, что рабочая группа будет работать быстро, с привлечением гражданских и военных специалистов, и в ближайшие месяцы представит рекомендации по китайской проблематике шефу Пентагона Ллойду Остину.

Байден также заявил, что усилия всей американской администрации, двухпартийный партийный консенсус в Конгрессе и международные альянсы с участием США позволят дать ответ на вызовы со стороны Китая, а "американскому народу - победить в состязании за будущее".

Ранее Байден заявлял, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. В то же время, американский президент подчеркивал: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".

Теги: #сша #китай #стратегия #байден
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