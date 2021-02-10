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22:43 10.02.2021

МАГАТЭ подтверждает, что в Иране начато производство металлического урана

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МАГАТЭ подтверждает, что в Иране начато производство металлического урана

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана, сообщает в среду агентство Associated Press.

На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане.

Агентство напоминает, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был заключен в 2015 году.

Ранее Иран не изготавливал металлический уран.

Тегеран объявил о намерении проводить исследования, связанные с производством металлического урана, в январе, и отмечал, что они задекларированы и связаны с разработкой улучшенного вида топлива.

Постпред Ирана в МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявлял, что деятельность по разработке нового топлива ведется для тегеранского исследовательского реактора.

"Началась научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, связанная с разработкой улучшенного вида топлива для тегеранского исследовательского реактора. На первом этапе для производства металлического урана будет использоваться природный уран", - написал Абади в своем твиттере в середине января.

В ноябре прошлого года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД от 2015 года. Так, Иран в 12 раз превысил предел, установленный СВПД - он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, план подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

Теги: #производство #магатэ #иран #атом
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