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21:56 10.02.2021

"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

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"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

Обособленное предприятие "Энергоатом-трейдинг" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало 9 270 МВт-ч "ночной" электроэнергии с поставкой на март, свидетельствуют данные на сайте биржи в среду вечером.

Согласно данным биржевого бюллетеня, средневзвешенная цена продажи составила 1050,67 грн/МВт-ч (без НДС), что на четверть ниже стартовой (1392,8 грн/МВт-ч (без НДС).

Покупателями ресурса стали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", а также созданный в 2018 году поставщик э/э для небытовых потребителей ООО "Энерго Сбыт Транс", единственным участником и самым крупным клиентом которого является "Укрзализниця", и ООО "ВИМК" (ранее ООО "Николаевская энергокомпания"), поставляющее э/э, согласно данным на его сайте, более 500 небытовым потребителям.

Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус положительно оценил результаты аукциона, отметив что "Энергоатом" провел первый аукцион по обновленным на бирже правилам, обязывающим продавцов формировать позиции не более чем в 50 лотов.

"Такие цены означают приблизительно 10% дисконта к текущему рынку "на сутки вперед". Учитывая, что март более теплый месяц, а также то, что ожидается больше работающей генерации, можно сказать, что "Энергоатом" получил хорошие цены", – написал Герус в своем Телеграмм-канале в среду вечером.

Как сообщалось, аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров на заседании 4 февраля поручил Украинской энергетической бирже ограничить количество лотов, которые продавцы могут объединять в пакеты при проведении аукционов, путем внесения изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона.

Согласно решению комитета, количество лотов, которые продавец может выставить к одновременной продаже в позиции, не должна превышать 20% общего количества лотов в такой позиции и не более 50 лотов.

22 декабря 2020 года "Энергоатом-трейдинг" продал на УЭБ рекордные 13,3 млрд кВт-ч электроэнергии на первую половину 2021 года, что составило 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в 2021 году. 13 029 000 МВт-ч э/э базовой нагрузки были проданы по средневзвешенной цене 1159,76 грн/МВт-ч (при стартовой 1400 грн/МВт-ч), 302 423 МВт-ч "ночной" э/э – по цене 735,24 грн/МВт-ч (при стартовой 1000 грн/МВт-ч).

Тогда действия ГП "НАЭК "Энергоатом" по организации и подготовке аукциона вызвали критику со стороны Геруса, обратившего внимание, в частности, на необходимость проводить продажу лотами не более 50-100 МВт и привлечение большего количества покупателей.

10 февраля народный депутат Гео Лерос сообщил, что НАБУ проводит обыски в "НАЭК "Энергоатом", связав это с реализацией электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года.

Факт обысков в "Энергоатоме" по поводу продажи им электроэнергии подтвердил глава НАБУ Артем Сытник, не уточнив, какие именно аукционы расследует бюро.

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что это касается сентябрьских торгов.

Теги: #электроэнергия #украина #энергетика
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