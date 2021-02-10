Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

Оператором логистики вакцины от COVID-19, которая нуждается в сверхнизких температурах), по итогам тендера определена логистическая компания ООО "Фармасофт", сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Открытый тендер проведен проектом USAID SAFEMed, который выполняется международной организацией MSH (Management sciences for Health) в соответствии с международными закупочными процедурами. По его результатам выбрали логистическую компанию ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой COVID-19 в условиях ультранизкой температуры", - написал он на совей странице в сети Фейсбук в среду вечером.

Ляшко уточнил, что уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения планирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech.

"Мы готовы принять 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках первой поставки от COVAX", - написал Ляшко.

ООО "Фармасофт" работает на рынке фармацевтичсекой логистики более 20 лет. Компания владеет складским комплексом площадью 2800 кв.м, расположенным в 10 километрах от международного аэропорта Борисполь. В состав комплекса входят зоны и отдельные помещения для различных температурных режимов, вплоть до -80°С и жидкого азота, выделенные зоны карантина, зоны для хранения контролируемых и опасных групп препаратов, зоны для хранения архива.