ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

Государственный экспертный центр Минздрава (ГЭЦ) подготовил процедуру для реализации нового механизма регистрации вакцины от COVID-19 в течение пяти дней.

Как сообщили в пресс-службе ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко, процедура разработана для реализации принятого 8 февраля постановления, позволяющего провести зарегистрировать вакцину для экстренного медицинского использования.

"Мы готовы работать всем Центром, чтобы провести необходимые экспертизы и предоставить мотивированное заключение о возможности регистрации первой в Украине вакцины от COVID -19 в течение пяти дней", - отметил Бабенко.

Он подчеркнул, постановление правительства №95, позволяющее провести регистрацию вакцин для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения вступило в силу 10 февраля.

Бабенко уточнил, что ГЭЦ разработал соответствующие внутренние инструкции, приказы, проекты договоров и процедуры взаимодействия подразделений для проведения проверки и экспертной оценки в соответствии с требованиями нового постановления Кабмина.

Как сообщалось, Фармкомпания АО "Лекхим" (Киев), представляющий в Украине китайского производителя вакцин компанию Sinovac Life Sciences Co. Ltd, подала в ГЭЦ заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac.