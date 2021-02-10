События

21:36 10.02.2021

ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

1 мин читать
ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

Государственный экспертный центр Минздрава (ГЭЦ)  подготовил процедуру для реализации нового механизма регистрации вакцины от COVID-19 в течение пяти дней.

Как сообщили в пресс-службе ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко, процедура разработана для реализации принятого 8 февраля постановления, позволяющего провести зарегистрировать вакцину для экстренного медицинского использования.

"Мы готовы работать всем Центром, чтобы провести необходимые экспертизы и предоставить мотивированное заключение о возможности регистрации первой в Украине вакцины от COVID -19 в течение пяти дней", - отметил Бабенко.

Он подчеркнул, постановление правительства №95, позволяющее  провести регистрацию вакцин для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения вступило в силу 10 февраля.

Бабенко уточнил, что ГЭЦ разработал соответствующие внутренние инструкции, приказы, проекты договоров и процедуры взаимодействия подразделений для проведения проверки и экспертной оценки в соответствии с требованиями нового постановления Кабмина.

Как сообщалось, Фармкомпания АО "Лекхим" (Киев), представляющий в Украине китайского производителя вакцин компанию Sinovac Life Sciences Co. Ltd, подала в ГЭЦ заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac.

Теги: #гэц #вакцина #украина #регистрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:56 10.02.2021
"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

21:51 10.02.2021
Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

19:53 10.02.2021
Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

19:02 10.02.2021
Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

18:52 10.02.2021
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

18:39 10.02.2021
ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 всем лицам старше 18 лет

ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 всем лицам старше 18 лет

18:19 10.02.2021
AstraZeneca увеличит выпуск вакцины от COVID-19 при содействии немецкой компании Biologika

AstraZeneca увеличит выпуск вакцины от COVID-19 при содействии немецкой компании Biologika

16:58 10.02.2021
Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

16:50 10.02.2021
Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

16:25 10.02.2021
ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Локдаун в Германии продлевается до 7 марта

Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов

Демократы в Сенате США второй день подряд приводят аргументы за импичмент Трампу

Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

Венедиктова обсудила с президентом Евроюста работу совместных следственных групп, вопросы противодействия киберпреступности и специализации прокуроров

Главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в гибели четырех человек

Украину в Конгрессе местных и региональных властей Европы представят 24 делегата сроком на 5 лет – Зеленский

Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Юристы обеспечили свободный выход задержанного в Бердянском морпорту египетского судна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА