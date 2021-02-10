События

21:28 10.02.2021

Локдаун в Германии продлевается до 7 марта

1 мин читать
Локдаун в Германии продлевается до 7 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.

В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.

 

Теги: #продление #локдаун #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 10.02.2021
Юлия Навальная улетела в Германию - источник

Юлия Навальная улетела в Германию - источник

13:34 10.02.2021
Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

13:13 10.02.2021
Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

17:55 09.02.2021
Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

16:12 08.02.2021
Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

03:10 08.02.2021
Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

23:51 06.02.2021
Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

16:12 06.02.2021
Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

19:02 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

18:18 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" продал по новым правилам торгов на УЭБ свыше 9 тыс МВт-ч ночной э/э на март

Оператором логистики вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech определена логистическая компания "Фармасофт"

ГЭЦ готов провести процедуру регистрации вакцины от COVID-19 за 5 дней

Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов

Демократы в Сенате США второй день подряд приводят аргументы за импичмент Трампу

Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

Венедиктова обсудила с президентом Евроюста работу совместных следственных групп, вопросы противодействия киберпреступности и специализации прокуроров

Главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в гибели четырех человек

Украину в Конгрессе местных и региональных властей Европы представят 24 делегата сроком на 5 лет – Зеленский

Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА