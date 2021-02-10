Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 12 представителей Украины в Палату местных властей Конгресса и ещё 12 - в Палату регионов Конгресса местных и региональных властей Европы (далее – КМРВЕ) на 2021–2026 годы, сообщается в новом указе главы государства №54/2021, опубликованном в среду на сайте Офиса президента.

В соответствии с документом, представителями Украины в Палате местных властей Конгресса станут шестеро украинских делегатов по согласию. Среди них три депутата (Киевская, Ивано-Франковская и Полтавская области) и три мэра (Херсонская, Одесская и Кировоградская области).

Замещать представителей Украины в Палате местных властей Конгресса будут также шестеро человек по согласию. Среди них два депутата из Запорожской и Львовской областей, а также четыре мэра из Тернопольской, Черниговской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

В свою очередь, представителями Украины в Палате регионов Конгресса станут шестеро украинских делегатов по согласию. В их числе три депутата (Винницкая, Ровенская иХарьковская области), а также три мэра (Николаевская, Донецкая и Днепропетровская области).

Замещать представителей Украины в Палате регионов Конгресса будут также шестеро человек по согласию. Среди них три депутата из Волынской, Сумской и Луганской областей, а также три мэра из Черкасской, Житомирской и Ужгородской областей.

Напомним, ранее президент утвердил указ №53/2021, в соответствии с которым увеличено число представителей Украины и их заместителей в КМРВЕ с 12 до 24 человек.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.