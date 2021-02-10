Демократы в Сенате США второй день подряд приводят аргументы за импичмент Трампу

В Сенате США в среду продолжились слушания, на которых демократы-менеджеры импичмента выступают с аргументами в пользу объявления импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Разбирательство сосредоточено на единственном пункте обвинения - "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов 2020 года, согласно которым победу одержал Джо Байден.

В начале второго дня слушаний ведущий менеджер импичмента демократ Джейми Раскин заявил, что доказательства, которые будут представлены командой прокуроров, укажут на то, что Трамп "не является невиновным наблюдателем". Напротив, он назвал Трампа "главным подстрекателем".

"Дональд Трамп совершил масштабное преступление против нашей конституции и нашего народа, а также (допустил - ИФ) самое худшее нарушение президентской присяги в истории Соединенных Штатов Америки", - заявил Раскин.

По его словам, Трамп неоднократно призывал своих сторонников устроить шествие в Вашингтоне 6 января. Раскин процитировал слова Трампа из обращения к протестующим, в которых прозвучал призыв "бороться изо всех сил".

"Он сказал им бороться изо всех сил, - сказал Раскин. - И они (протестующие) пришли и устроили ад в тот день".

Раскин подчеркнул, что Трамп на протяжении нескольких часов не предпринимал попыток подавить насилие 6 в здании Капитолия.

"Он смотрел это по телевизору, как реалити-шоу", - заявил ведущий менеджер импичмента.

Раскин завершил вступительное слово похвалой в адрес полицейских Капитолия, которые защищали здание во время беспорядков 6 января.

Он также предупредил, что в ходе слушаний будут продемонстрированы сцены штурма здания Капитолия, которые, вероятно, не стоит показывать детям. Он сказал, что вместе со своей командой постарается оглашать предупреждение перед показом кадров для тех, кто смотрит процесс импичмента с юными зрителями.

Слушания по импичменту Трампу начались накануне. Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту конституционным. Как свидетельствуют результаты голосования, 56 сенаторов признали процесс импичмента Трампу конституционным, 44 проголосовали против.

Теперь у команды менеджеров импичмента есть 16 часов для представления доказательств в пользу объявления импичмента Трампу - по восемь в среду и четверг.

Затем у команды защиты Трампа также будет 16 часов, чтобы представить свои доводы Сенату. В команду Трампа войдут известные юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

После выступлений групп обвинения и защиты состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа. В предыдущих судебных процессах у сенаторов было два дня на вопросы и ответы.

Кроме того, остается возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту Палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс импичмента Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что данный процесс должен быть более быстрым по сравнению с проводимыми ранее. Так, например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для предоставления своих доводов.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

В январе большинство членов Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение Сената - верхней палаты Конгресса.

Между тем, шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Сам Трамп после ухода из Белого дома не проводил публичных выступлений, американские соцсети заблокировали его аккаунты, посчитав его публикации опасными для общества. Бывший президент после ухода от власти живет в своей резиденции во Флориде и покидает ее только для игры в гольф. Тем не менее, по мнению американской прессы, он по-прежнему во многом контролирует происходящее в Республиканской партии.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение, несмотря на то, что он уже не является президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.