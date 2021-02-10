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20:26 10.02.2021

Венедиктова обсудила с президентом Евроюста работу совместных следственных групп, вопросы противодействия киберпреступности и специализации прокуроров

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Венедиктова обсудила с президентом Евроюста работу совместных следственных групп, вопросы противодействия киберпреступности и специализации прокуроров

Президент Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюста) Ладислав Хамран высоко оценивает уровень сотрудничества с Украиной в расследовании сложных многоэпизодных преступлений, прежде всего в рамках совместных следственных групп.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, об этом Хамран заявил в ходе встречи с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой в среду в Гааге, которая стала первой встречей на уровне руководителей обоих ведомств со времени заключения Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом в 2016 году.

Генпрокурор Украины и президент Евроюста обсудили вопросы специализации прокуроров и перспективы сотрудничества в рамках поддерживаемых Евроюстом сетей по вопросам противодействия киберпреступности, деятельность совместных следственных групп, а также расследования преступлений в сфере окружающей среды.

Важным аспектом дальнейшей совместной работы стороны отметили также продолжающуюся диджитализацию в рамках уголовных производств и необходимости обеспечения безопасной передачи электронных доказательств.

Теги: #евроюст #гпу #сотрудничество
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