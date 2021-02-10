События

19:53 10.02.2021

Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

3 мин читать
Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

Министерство здравоохранения Украины ведет максимально прозрачную политику при заключении документов о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 и готово безотлагательно предоставлять их правоохранителям в случае потребности, заявляет руководитель ведомства Максим Степанов.

"Мы ведем максимально прозрачную политику и любые контракты, заключающиеся для обеспечения Украины вакциной, они заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно, непосредственно с производителями вакцин… Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по любым документам, они будут просто мгновенно предоставлены все в полном объеме", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в среду, комментируя информацию о якобы начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от COVID-19.

Министр подчеркнул, что ведомство и он лично "заинтересованы… в максимально быстром расследовании этих вещей", поскольку это "бросает тень на все Министерство здравоохранения". В то же время, на вопрос, является ли он фигурантом соответствующего дела, он ответил, что это "НАБУ открыло дело, нужно у них, наверное, спрашивать".

Он отметил, что в мире существует "бешеный дефицит" вакцин и закупаются обычно те вакцины, "за которые есть возможность договориться непосредственно с производителем".

"Что касается цен на вакцины вообще, то у каждого производителя есть своя цена на предлагаемый ими продукт. Единственное, что могу вам сказать, что, по крайней мере, те предложения, которые поступали в Министерство здравоохранения, результаты этих переговоров, которые у нас велись, там цены колеблются, начиная, по-моему, от 7 долларов до 33,90 за дозу. Это чтобы вы понимали, какие разные цены у разных производителей", - рассказал Степанов.

Ранее в среду на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. "Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%. "Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Совете.

Позже и.о. руководителя САП Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования НАБУ уголовного производства по закупке вакцины от COVID-19. При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто 3 февраля 2021 года. Также он не уточнил, по какой именно статье открыто производство.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил: "Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность… в НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые работают по специализации и по Министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов, которые занимаются, среди прочего, вопросами, которые касаются охраны здоровья... Мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличие оснований привлечь к ответственности причастных лиц".

Теги: #расследование #закупка #коронавирус #вакцина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 10.02.2021
ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 всем лицам старше 18 лет

ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 всем лицам старше 18 лет

18:19 10.02.2021
AstraZeneca увеличит выпуск вакцины от COVID-19 при содействии немецкой компании Biologika

AstraZeneca увеличит выпуск вакцины от COVID-19 при содействии немецкой компании Biologika

15:11 10.02.2021
Вакцина "Спутник V" не входит в стратегию вакцин ЕС - официальный представитель

Вакцина "Спутник V" не входит в стратегию вакцин ЕС - официальный представитель

14:13 10.02.2021
НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

12:49 10.02.2021
Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19

Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19

09:13 10.02.2021
Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

09:03 10.02.2021
Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

08:45 10.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн

08:15 10.02.2021
В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

22:06 09.02.2021
США рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ по источнику COVID-19

США рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ по источнику COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова обсудила с президентом Евроюста работу совместных следственных групп, вопросы противодействия киберпреступности и специализации прокуроров

Главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в гибели четырех человек

Украину в Конгрессе местных и региональных властей Европы представят 24 делегата сроком на 5 лет – Зеленский

Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Юристы обеспечили свободный выход задержанного в Бердянском морпорту египетского судна

Брюссель и Киев будут работать над усилением админпотенциала госслужбы Украины

ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

В Киевской области разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК"

Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА