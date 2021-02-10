Из-за непогоды с утра будет ограничен въезд фур в Киев - горадминистрация

Временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев будет действовать на период осложнения погодных условий с 7:00 11 февраля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт пустят в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", - говорится в сообщении.

Кроме того, городская власть обратилась к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, и предупреждает, что автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

В Киев 11-12 февраля синоптики прогнозируют сильный, мокрый снег, метели и похолодание. На 8 въездах в город развернуты пункты обогрева для водителей.