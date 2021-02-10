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19:58 10.02.2021

Украину в Конгрессе местных и региональных властей Европы представят 24 делегата сроком на 5 лет – Зеленский

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Украину в Конгрессе местных и региональных властей Европы представят 24 делегата сроком на 5 лет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение про делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Европы (далее – КМРВЕ), согласно которым украинская делегация в Конгрессе будут представлять 24 участника, а сама делегация будет формироваться из состава органов местного самоуправления.

При этом должно быть обеспечено пропорциональное представительство женщин и мужчин, но не менее 30% представителей должны быть лицами одного пола.

В соответствии с новым указом Зеленского №53/2021, опубликованным на сайте главы украинского государства, "изменён пункт 2. Согласно ему "делегация Украины в Конгрессе будет формироваться из числа сельских, поселковых, городских голов, выборных должностных лиц, депутатов соответствующих органов местного самоуправления - сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных и областных советов".

Кроме того, в соответствии с корректировкой подпункта "г" п.3 указа, должно быть обеспечено "пропорциональное представительство женщин и мужчин, при этом не менее 30% представителей и заместителей представителей должны составлять лица одного пола". В одной из ранних редакций Указа от 18 июня 2008 года №568 сообщалось, что "не менее 30% представителей и заместителей представителей должны составлять женщины".

Также изменено число и соотношение членов украинской делегации в КМРВЕ. В соответствии с правками п.4 указа, теперь "Украина представлена в Конгрессе делегацией, состоящей из 12 представителей и 12 заместителей представителей, соответствует количеству мест, которые принадлежат ей в Парламентской аассамблее Совета Европы". При этом представители и их заместители включаются только в одну из палат Конгресса - Палату местных властей или Палату регионов. В ранней редакции указа от 13 марта 2003 года №212 Украина направляла делегацию в составе шести представителей и шести их заместителей в Палату местных властей Конгресса и такое же количество - в Палату регионов.

Дополнительно правки к п.4 указа изменили срок полномочий делегатов на один год - теперь он составляет 5 лет. В ранней редакции указа от 3 сентября 2012 года №535 срок полномочий составлял 4 года.

В соответствии с правками к п.5 указа, отмечается, что теперь предложения по составу делегации Украины в Конгрессе президенту Украины подаёт Исполнительный комитет Совета развития громад и территории по результатам консультаций с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления.

В соответствии с правками к п.7 указа, словосочетание "Совет регионального развития" заменён словосочетанием "Совет развития общин и территорий".

Также, по новым правилам, исполнительному комитету Совета развития громад и территорий необходимо не позднее, чем за два месяца до начала следующей пленарной сессии Конгресса, подать президенту Украины предложения по обновлению состава делегации Украины в Конгрессе по результатам проведения в Украине очередных выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также выборов в местных органах самоуправления Украины.

В соответствии с правками к п.9 указа словосочетание "бюджет соответствующих местных органов" заменён словами "соответствующие местные бюджеты".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #конгресс #указ #зеленский
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