Полиция обнаружила в помещении, где, по утверждению Нацкорпуса" находились "титушки" ОПЗЖ, оружие и гранаты; более ста человек доставлены в участок - Крищенко

Полиция провела обыск в помещении на улице Тверской тупик, где, как утверждал "Национальный корпус", находились "титушки" партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника столичной полиции Андрея Крищенко, "во время обыска в помещении на Тверском тупике полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты".

"Все эти предметы будут направлены на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек. С ними проводят процессуальные действия", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, около 15 часов по спецлинии 102 в столичную полицию поступило сообщение о сборе неизвестных на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной (Печерский район).

"Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - отметил начальник полиции Киева.

Следственный отдел Печерского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Ранее в среду в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков. Активистам Национального корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки… По предварительной информации, титушки могут быть вооружены", - сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Позже в партии сообщили, что их активисты выявили и удерживают "куратора титушек у базы боевиков ОПЗЖ в Киеве". "Активисты Нацкорпуса задержали одного из бригадиров титушек ОПЗЖ у их базы в Тверском тупике в Киеве. По его словам, титушки в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов", - говорится в сообщении.

Как информируют в партии, у этого мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указанные расценки за работу.

Еще спустя некоторое время в "Нацпорпусе" сообщили, что прибывшая на место событий полиция "начала выводить титушек из здания и сажать в автозаки".