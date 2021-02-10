Брюссель и Киев будут работать над усилением админпотенциала госслужбы Украины

Европейская комиссия и правительство Украины подписали письмо о намерениях по запуску "Проекта развития способности Natolin4Capacity", финансируемого Евросоюзом.

Подписание состоялось в среду в Брюсселе во время двусторонней встречи премьер-министра Украины Дениса Шмигаля с европейским комиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширения Оливером Варгеи.

От Украины письмо подписала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от ЕК – Варгеи.

Как говорится в пояснительной записке, целью подписания письма о намерениях является развитие возможностей интеграции и реформ, в частности, путем усиления административного потенциала украинской государственной службы в части европейской интеграции с помощью всеобъемлющей образовательной программы "Проект развития способности Natolin4Capacity".

Согласно договоренностям, предполагается внедрить проект "Развитие способности к интеграции и реформам: повышение административного потенциала государственной службы Украины по делам европейской интеграции с помощью всеобъемлющей образовательной программы", финансирование которого будет осуществляться за счет ЕС в виде гранта от Европейской комиссии в размере от 2,45 евро для Колледжа Европы.

Ответственными за реализацию проекта Natolin4Capacity будет правительственный офис по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции Украины в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам государственной службы и Представительством Европейского Союза в Украине.