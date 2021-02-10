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19:03 10.02.2021

ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

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ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

В Одессе состоялась церемония передачи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины 20 бронированных внедорожников "Хамви" и 84 надувных лодок различных типов от Соединенных Штатов Америки, сообщает посольство США в Украине.

"Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 Хамви и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление преданности США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - написали в посольстве США в Твиттере.

Теги: #сша #вмс #лодка
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Интерфакс-Украина
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