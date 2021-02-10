В Киевской области разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК"

Бывший ректор одного из медицинских вузов, имея широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения Украины и государственной организации "Центр тестирования", вместе с двумя помощниками организовали мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК", сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в среду со ссылкой на данные следствия.

"За вознаграждение от $3 тыс. он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 составить интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", - говорится в сообщении.

Установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около $2 млн.

Решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. При обысках по месту жительства этих лиц и по месту проведения экзаменов были найдены экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, бланки сертификатов об успешном прохождении экзаменов.