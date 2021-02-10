Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

Около 15.00 среды по спецлинии 102 в полицию Киева поступило сообщение о собрании неизвестных лиц на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной, что в Печерском районе, туда направили наряды полиции, спецназа и следственно-оперативную группу.

"Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Позже в столичном главке добавили, что следователи полиции Киева по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Следовательно, полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул.Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", - отмечают в полиции.

Ранее в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик, 3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков. Активистам Национального корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки… По предварительной информации, титушки могут быть вооружены", - сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Позже в партии сообщили, что их активисты выявили и удерживают "куратора титушек у базы боевиков ОПЗЖ в Киеве". "Активисты Нацкорпуса задержали одного из бригадиров титушек ОПЗЖ у их базы в Тверском тупике в Киеве. По его словам, титушки в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов", - говорится в сообщении.

Как информируют в партии, у этого мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указаны расценки за работу.

Спустя некоторое время в "Нацкорпусе" сообщили, что прибывшая на место событий полиция "начала выводить титушек из здания и сажать в автозаки".