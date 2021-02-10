События

18:46 10.02.2021

Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

2 мин читать
Полиция проводит обыск в помещении, где, по информации "Нацкорпуса", обнаружены "титушки" ОПЗЖ

Около 15.00 среды по спецлинии 102 в полицию Киева поступило сообщение о собрании неизвестных лиц на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной, что в Печерском районе, туда направили наряды полиции, спецназа и следственно-оперативную группу.

"Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Позже в столичном главке добавили, что следователи полиции Киева по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Следовательно, полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул.Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", - отмечают в полиции.

Ранее в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик, 3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков. Активистам Национального корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки… По предварительной информации, титушки могут быть вооружены", - сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Позже в партии сообщили, что их активисты выявили и удерживают "куратора титушек у базы боевиков ОПЗЖ в Киеве". "Активисты Нацкорпуса задержали одного из бригадиров титушек ОПЗЖ у их базы в Тверском тупике в Киеве. По его словам, титушки в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов", - говорится в сообщении.

Как информируют в партии, у этого мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указаны расценки за работу.

Спустя некоторое время в "Нацкорпусе" сообщили, что прибывшая на место событий полиция "начала выводить титушек из здания и сажать в автозаки".

Теги: #полиция #титушки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 09.02.2021
Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

12:20 07.02.2021
В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

04:29 07.02.2021
Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

12:39 06.02.2021
В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

16:16 04.02.2021
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

11:49 04.02.2021
В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

09:28 04.02.2021
Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

09:56 03.02.2021
Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

18:29 02.02.2021
Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

18:44 01.02.2021
Харьковская полиция задержала пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка

Харьковская полиция задержала пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК"

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила ведомствам обеспечить оперативную расчистку снега

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл-свидетельство, что самолет МАУ в Иране могли сбить умышленно

Апелляционный суд оставил в силе арест Антоненко до 2 апреля

Подходит ли Гостиный двор для музея современного искусства станет понятно после экспертизы - Кличко

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией одной из главных задач Украины

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА