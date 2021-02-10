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18:13 10.02.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила ведомствам обеспечить оперативную расчистку снега

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила ведомствам обеспечить оперативную расчистку снега

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании рассмотрела вопрос о минимизации последствий осложнения погодных условий 11 и 12 февраля и поручила областным и Киевской горгосадминистрациям перевести территориальные подсистемы в режим повышенной готовности.

"Укравтодору" совместно с "Укртрансбезопасности", Нацполициеей, ГСЧС и обладминистрациями поручено обеспечить оперативные расчистки снега на дорогах и в населенных пунктах и профилактические обработки дорожного покрытия, заранее ограничивать движение транспорта, где прогнозируется возникновение заторов, коммуникацию с перевозчиками, межобластное взаимодействие по регулированию транспортных потоков.

"При "Укравтодоре" круглосуточно будет действовать штаб по обеспечению транспортного сообщения на автодорогах, в населенных пунктах продолжат функционирование пункта обогрева, в случае необходимости заблаговременно, с соответствующим информированием, будут ограничиваться движение транспорта, в частности грузовиков, а также будет обеспечено устойчивое функционирование больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Будет также обеспечено функционирование в населенных пунктах сети пунктов обогрева, как стационарных, так и мобильных, а социальные службы будут оказывать помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам подвоза медицинских препаратов, продуктов питания в сельской местности, и соответственно расчистки туда дорог.

Минэнерго совместно с ОГА поручено обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, в частности больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора.

Теги: #снег #расчистка
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