Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Верховный суд определился с двумя исками граждан, которые оспаривают указ президента Украины о введении в действие решения СНБО, согласно которому были применены санкции в отношении трех телеканалов: в рассмотрении одного отказано, по второму дано время на устранение недочетов.

Как сообщает в среду пресс-служба Верховного суда, соответствующие постановления по делам №9901/22/21, №9901/23/21 по искам граждан вынес 9 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда.

"Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недочетов. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец конкретизировал основания для привлечения СНБОУ, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика", - говорится в сообщении суда.

Постановлением по делу № 9901/23/21 суд отказал в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указа. "Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов", - сообщают в Верховном суде.

В ВС также сообщили, что 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21).

"В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины Верховный суд должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти рабочих дней (ч. 8 ст.171 КАС Украины)", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".