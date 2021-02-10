Апелляционный суд оставил в силе арест Антоненко до 2 апреля

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Соответствующее решение Апелляционный суд вынес в среду.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу.. оставить без удовлетворения.. заявления о взятии на поруки.. оставить без удовлетворения. Определение Шевченковского районного суда Киева, которым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Антоненко до 2 апреля 2021 года, оставить без изменений ", - говорится в постановлении суда.

Судебное заседание транслировалось на Ютюб-канале "Судова влада".

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.