Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

Условием выделения Украине второго транша макроэкономической помощи в размере EUR1,2 млрд является, кроме выполнения уже известных условий, также и борьба с коррупцией, напоминает исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Мы поддерживаем Украину на ее пути реформ. ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь, поддерживая новой программой макрофинансовой помощью на сумму EUR1,2 млрд. Первый транш в размере EUR600 млн был выделен в декабре. Это – четкий сигнал европейской солидарности в это трудное время", - констатировал Домбровскис в среду в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"На моей встрече с премьер-министром я подчеркнул, что усилия по борьбе с коррупцией также важны для следующего транша макрофинансовой помощи ЕС", - заявил он.

По словам вице-президента ЕК, в ЕС считают, что борьба с коррупцией и реформа в сфере юстиции является важным приоритетом для Украины со времен Революции достоинства. "ЕС значительно инвестировал в поддержку эффективной антикоррупционной институционной архитектуры в Украине. ЕС готов поддержать Украину на ее трудном пути к успеху. Мы призываем все фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о приверженности Украины сделать путь реформ необратимым", - подчеркнул Домбровскис.

Он также добавил, что, кроме борьбы с коррупцией, выделение второго транша будет зависеть от выполнения мероприятий в различных сферах, которые Украина обязалась выполнить, равно как и от прогресса с МВФ.

"На нашей встрече сегодня мы обсудили положение дел, важные реформы, например, в сфере правосудия, как сделать так, что антикоррупционная инфраструктура работала, и был улучшен бизнес-климат", - детализировал вице-президент ЕК.

Кроме того, Домбровскис высказался за возможность пересмотра Соглашения о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли. "Перед заседанием Совета ассоциации (11 февраля в Брюсселе - ИФ) премьер-министр и я обсудили выполнение глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли… Мы понимаем, что также необходимо уважать обязательства, взятые в рамках этого соглашения. Мы отметили интерес Украины к торговле и экономическому сотрудничеству, углубляя нашу работу в таких сферах, как цифровая экономика, таможня", - сказал вице-президент ЕК.

"Мы готовы начать пересмотр торговой либерализации для товаров, предусмотренный статьей 29 соглашения, который может быть через пять лет после того, как Соглашение вступит в силу, а это значит – в этом году. Это будет важным шагом в направлении дальнейшего улучшения доступа на наши рынки", - уверен Домбровскис.