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16:25 10.02.2021

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

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ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Вместе с тем, по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду в Брюсселе, он отметил, что существует обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации.

Домбровскис напомнил, что Европейская комиссия "изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины". "Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине (2021 – ИФ) года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее (с компаниями - ИФ) договоры о поставках позволяют перепродавать (вакцины - ИФ) без какой-либо выгоды", - сказал он.

"Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину посредством европейского цивильного механизма защиты", - уточнил Домбровскис.

В этой связи он выразил надежду "увидеть, что вакцинация будет начата уже в этом месяце". "Тем не менее, мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцинации", - добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, прошедшая с украинским премьером встреча была "очень плодотворная", во время стороны обсудили ряд вопросов, которые "представляют интерес как для Украины, так и ЕС".

"Украина находится на высоких позициях в европейской повестке дня, и мы продолжаем предоставлять политическую, финансовую и техническую помощь. ЕС поддерживает усилия Украины, направленные по борьбу с пандемией COVID-19 различными путями. Прежде все, мы помогли переориентировать несколько программ по оказанию помощи с более чем 190 млн евро, направленных Украине, чтобы помочь разрешить возникшие… потребности", - напомнил Домбровскис.

 

Теги: #ес #украина #вакцинация
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