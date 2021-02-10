Зеленский пригласил президента Греции на празднование 30-летия независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины от COVID-19 и пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины

"Желаю здоровья греческому народу. Спасибо президенту Греции Катерине Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины против COVID-19. Приглашаю на 30-летие независимости Украины. Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, в которой важную роль сыграла украинская Одесса", - написал он на странице в Twitter.