"Евросолидарность" разработала законопроекты об уголовной ответственности за коллаборацию и об обеспечении информбезопасности

"Европейская солидарность" инициирует принятие законопроектов об уголовной ответственности за коллаборацию и об обеспечении информационной безопасности, сообщил сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы разработали два законопроекта. Первый законопроект – об уголовной ответственности за коллаборацию. Я хотел бы твердо заявить, что речь не идет о тех, кто на оккупированной территории, под угрозой жизни вынуждены работать в… больницах или школах, а речь идет, в первую очередь о тех, кто на контролированной (Украиной – ИФ) территории проводит коллаборационную работу", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что законопроект предлагает установить уголовную ответственность как для физических лиц, так и для политических партий, общественных организаций, которые "добровольно или за деньги" проводят коллаборационную работу.

По словам сопредседателя фракции, второй законопроект направлен на обеспечение информационной безопасности и "расширяет возможности государства в противодействии информационной агрессии против Украины", последствия которой разрушительны.

Порошенко также презентовал проект постановления, предусматривающий прекращение политических преследований волонтеров и защитников Украины.

Народный депутат призвал лидеров парламентских фракции, кроме ОПЗЖ, стать соавторами этих документов, поставить под ними свои подписи на этой неделе, чтобы в понедельник на согласительном совете руководителей фракций и комитетов включить проекты в повестку дня, а во вторник их принять.

"Мы обращаемся ко всем лидерам парламентских фракций, кроме ОПЗЖ… с просьбой выступить соавторами указанных проектов законов и постановления… чтобы выступить единым фронтом против российской агрессии, единым фронтом по защите государственных и национальных интересов Украины", - подытожил Порошенко.