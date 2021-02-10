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15:33 10.02.2021

На дорогах Украины за год планируют установить 220 камер фотовидеофиксации – Аваков

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На дорогах Украины за год планируют установить 220 камер фотовидеофиксации – Аваков

На дорогах Украины в течение 2021 года планируют установить 220 камер фотовидеофиксации, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн грн в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал Аваков в Twitter.

 

Теги: #движение #аваков #камеры
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