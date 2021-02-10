На дорогах Украины за год планируют установить 220 камер фотовидеофиксации – Аваков

На дорогах Украины в течение 2021 года планируют установить 220 камер фотовидеофиксации, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн грн в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал Аваков в Twitter.