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15:19 10.02.2021

В Харькове пресекли деятельность сутенеров, среди которых - члены "Международного комитета защиты прав человека"

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В Харькове пресекли деятельность сутенеров, среди которых - члены "Международного комитета защиты прав человека"

Следователи и сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили шесть человек в сутенерстве по отношению к женщинам, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова.

"Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации "Международный комитет защиты прав человека", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, организовал группы 29-летний харьковчанин. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Еще четверо мужчин (в возрасте от 20 до 35 лет) работали посменно. Они обеспечивали охрану проституток и организацию транспорта, подвозившего женщин к клиентам.

Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.

При обысках по месту жительства и в машинах фигурантов правоохранители изъяли деньги, предположительно полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы и личные записи. В

Всем шестерым членам группы объявлено о подозрении в сутенерстве (ч.2 ст.303 УК Украины). Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, шестому - круглосуточный домашний арест.

Теги: #сутенеры #харьков
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