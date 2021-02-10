Нардеп Геращенко подала в СБУ и Офис генпрокурора заявления о шантаже и угрозах

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора с заявлением о шантаже и угрозе в ее адрес в социальных сетях.

"Обращаюсь к СБУ и ГП, которым направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном оговаривании", - написала Геращенко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук.

Народный депутат рассказала, что накануне вечером получила на телефон сообщение с предложением поставить ее в стоп-лист, чтобы остановить "заказ (на нее – ИФ) на чернуху в ФБ и телеграмм".

Геращенко обнародовала скан сообщения.