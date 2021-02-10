События

14:35 10.02.2021

Нардеп Геращенко подала в СБУ и Офис генпрокурора заявления о шантаже и угрозах

1 мин читать
Нардеп Геращенко подала в СБУ и Офис генпрокурора заявления о шантаже и угрозах

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора с заявлением о шантаже и угрозе в ее адрес в социальных сетях.

"Обращаюсь к СБУ и ГП, которым направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном оговаривании", - написала Геращенко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук.

Народный депутат рассказала, что накануне вечером получила на телефон сообщение с предложением поставить ее в стоп-лист, чтобы остановить "заказ (на нее – ИФ) на чернуху в ФБ и телеграмм".

Геращенко обнародовала скан сообщения.

Теги: #геращенко #угрозы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 27.01.2021
Полицейские Закарпатья расследуют факт угроз украинцам венгерского происхождения

Полицейские Закарпатья расследуют факт угроз украинцам венгерского происхождения

23:22 26.01.2021
На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині"

На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині"

10:46 25.01.2021
Конгрессмены США получают угрозы о новых акциях в Капитолии на фоне рассмотрения импичмента Трампу

Конгрессмены США получают угрозы о новых акциях в Капитолии на фоне рассмотрения импичмента Трампу

08:08 23.01.2021
В Одесской области адвокату, который угрожал убийством судье, объявили о подозрении

В Одесской области адвокату, который угрожал убийством судье, объявили о подозрении

17:59 16.01.2021
Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны РФ – глава Минветеранов

Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны РФ – глава Минветеранов

16:19 03.01.2021
В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

16:56 21.12.2020
МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

19:32 14.12.2020
Украина и Финляндия начнут диалог на уровне МИД в сфере противодействия гибридным угрозам – МИД Украины

Украина и Финляндия начнут диалог на уровне МИД в сфере противодействия гибридным угрозам – МИД Украины

15:26 04.12.2020
"Евросолидарность" готова уже завтра вносить изменения в закон рабгруппы и ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях - нардеп Геращенко

"Евросолидарность" готова уже завтра вносить изменения в закон рабгруппы и ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях - нардеп Геращенко

20:56 01.12.2020
Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Песок снайпер ранил украинского военнослужащего

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" разработала законопроекты об уголовной ответственности за коллаборацию и об обеспечении информбезопасности

Работа НАБУ в "Энергоатоме" касается трейдингового подразделения – пресс-служба

На дорогах Украины за год планируют установить 220 камер фотовидеофиксации – Аваков

В Харькове пресекли деятельность сутенеров, среди которых - члены "Международного комитета защиты прав человека"

Турция планирует отправить женщину в космос

Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" вышли из Черного моря

Директор НАБУ: сложно спрогнозировать ситуацию с доставкой судьи Вовка в суд

Возле Песок снайпер ранил украинского военнослужащего

Украина исследует аудиозапись, указывающую на то, что Иран мог сбить самолет МАУ неслучайно

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА