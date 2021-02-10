Возле Песок снайпер ранил украинского военнослужащего

В результате снайперского обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Песок Донецкой области украинский боец получил огнестрельное ранение, сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

"На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.