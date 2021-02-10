Украина исследует аудиозапись, указывающую на то, что Иран мог сбить самолет МАУ неслучайно

Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, которая указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не случайно, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Сегодня СМИ опубликована запись телефонного разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его аутентичности", - сказал Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду.

Он заверил, что у украинских следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование авиакатастрофы MH-17 является ярким тому примером.

"Мы обязательно сообщим вам о результатах", - подчеркнул замглавы МИД.

Енин отметил, что ключевым для Украины является восстановление справедливости и установление правды.

"Мы установим, что произошло той ночью. Украина и мировое сообщество не позволят, чтобы чьи-то интересы - то ли нации, то ли отдельных граждан - были выше человеческих жизней, прав человека и системы безопасности полетов. Для этого мы будем использовать все наши возможности", - указал он.

Кроме того, замминистра проинформировал, что через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Я призываю всех, весь цивилизованный мир внимательно следить за публикацией этого отчета и надлежащим образом отреагировать на него", - сказал он.

Енин добавил, что также продолжается трек криминального расследования, которое должно расставить все точки над "i" относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет.

"Украина, вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, никогда не допустят, чтобы эта трагедия забылась, и кто-то вышел сухим из воды. Вместе мы доведем это дела до конца, правда будет установлена, а справедливость обеспечена", - заверил он.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020г.