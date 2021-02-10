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14:05 10.02.2021

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

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Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

Уровень летальности от коронавирусной инфекции Covid-19 в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей значительно выше, чем где-либо в мире, заявляет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Даже по той статистике, которую я могу вам сегодня дать, которая обнародована, из открытых источников, и даже самими оккупационными администрациями, видно, что уровень летальности от Covid в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире. Оккупационная администрация в Донецке, например, публикует статистику, согласно с которой летальность от Covid - 8,6%. Это в 4,5 раза выше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине. В ноябре-декабре летальность вообще составляла 11%. То есть, каждый 9-й умирал от этого заболевания, и это не учитывая тех, кто умер от пневмонии, которую они также скрывают, на самом деле - настоящий Covid", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.

По его словам, в оккупированном Луганске уровень летальности - 8,7%.

"С одной стороны это говорит о том, что люди просто не имеют возможности получить элементарную помощь, нет лекарств, нет врачей, а с другой стороны - что уровень тестирования у них очень низкий, тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы. Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения", - подчеркнул Резников.

Вице-премьер также отметил, что в Крыму - очень сложная ситуация с лекарствами.

"Россия с одной стороны ограничивает движение через КПВВ, чтобы люди не могли ездить и покупать лекарства в свободной Украине, а с другой - российские военные и ФСБ-шники отбирают у людей, как они называют, "нелегальные лекарства" на КПВВ", - указал он.

Кроме того, Резников добавил, что в ОРДЛО экономика и социальная сфера стремительно двигаются к коллапсу.

"Огромные долги по зарплатам, закрываются предприятия, цены стремительно растут. С 1 февраля на 20-30% повышены коммунальные тарифы, летом они вырастут еще на 25-50%", - пояснил он.

Вице-премьер сообщил, что и в Крыму, и на Донбассе Россия использует Covid-19, чтобы разорвать связи между свободной территорией Украины и временно оккупированной, что ухудшает условия для реинтеграции, а также уменьшает человеческий контакт. Например, Россия максимально усложняет движение через КПВВ. По словам Резникова, в 2019 году было зафиксировано 16,5 млн пересечений через все КПВВ на линии соприкосновения и на административной границе Херсонской области с АРК, а в 2020 году - 3,5 млн пересечений через все КПВВ, из низ после марта 2020 года - только 500 тыс.

 

Теги: #covid_19 #летальность #ордло
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