На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

В период новогодних праздников свыше 300 тыс. украинцев - абонентов мобильного оператора "Киевстар" - путешествовали по Украине и за границу.

Об этом свидетельствует аналитический отчет на основе Big Data от компании "Киевстар", распространенный в среду.

Так, в десятку городов Украины, куда абоненты "Киевстара" активнее всего путешествовали в период новогодних праздников, вошли: Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Харьков, Тернополь, Хмельницкий, Ривне. Пик туристической мобильности пришелся на 28 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.

Тройку самых популярных горнолыжных курортов Украины среди абонентов оператора возглавили "Буковель", "Славское", "Драгобрат". Туристический пик мобильности украинцев, которые ехали на горнолыжные курорты, пришелся на 31 декабря 2020 года, 1 и 2 января, а также 8 и 9 января 2021 года.

За границу, по данным компании, больше всего украинцев уезжали в Египет, Турцию, Польшу, Молдову и Румынию. При этом в 2019 году абоненты "Киевстар" отдали предпочтение Польше, Египту, Молдове, Чехии и Германии.

Кроме того, согласно предоставленным данным, в 2020 году среди стран, которые посетили абоненты "Киевстар" в новогодние праздники, появились новые направления, такие как Мальдивы, Доминиканская Республика, Болгария, Танзания.

Компания отмечает, что количество туристов, которые путешествовали за границу в 2020 году, упало на 81% по сравнению с 2019 годом.

"Big Data остается стратегическим бизнес-направлением в "Киевстар". Потенциал у него огромный, ведь аналитика помогает в развитии различных smart-экосистем, в том числе городских с точки зрения туристического потенциала или улучшение инфраструктуры. И "Киевстар" имеет все необходимые для развития направления ресурсы: данные, техническое оснащение, команду аналитиков и дата-сайентистов, инновационные технологии и возможности", – цитирует пресс-служба директора по развитию новых направлений бизнеса "Киевстара" Илью Польшакова.

Оператор отмечает, что анализ данных мобильности групп абонентов проводился в период с 24 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

При определении поездки в пределах Украины учитывался только один населенный пункт, в котором абонент провел больше времени, но не менее 2-х дней. При определении зарубежной поездки учитывалась только одна страна, в которой абонент провел больше всего времени.